Cansado de trabalhar? Japoneses criam ‘caixa do sono’ para funcionários dormirem durante expediente

Empresas dizem que criação é para ‘trazer uma cultura de escritório mais saudável’; invenção repercutiu na internet e dividiu opiniões dos internautas

Reprodução/Itoki Corp Japoneses criam caixa do sono para funcionários descansarem na hora do trabalho e divide opinião na internet



Duas empresas japonesas criaram uma solução para a hora que o sono bater no expediente. A Itoki Corp. e a Koyoju Gohan inventaram a “caixa de soneca verticais”, que permite que os funcionários durmam durante o trabalho. Os equipamentos têm formato de cápsulas e as pessoas entram, sentam e podem relaxar. Ela foi projetada para que cabeça, joelhos e costas estejam apoiadas e em uma posição confortável e não corram o risco de cair durante o cochilo. A ideia desse lançamento nasceu em um evento e os designers esperam que as caixas ajudem a lidar com a cultura japonesa que exige que os colaboradores trabalhem 80 horas extras por mês – muitas vezes sem pagamento -, de acordo com um estudo governamental de 2016 relatado pela CNBC. A invenção tem como intuito trazer uma cultura de escritório mais saudável, segundo as empresas por trás da invenção. De acordo com o portal Bloomberg, o excesso de horas de trabalho é um problema no Japão. Esse é um fato tão presente que existe uma palavra especial para se referir as pessoas que precisam tirar sonecas para conseguir sobreviver a longos dias de trabalho ou deslocamento – inemuri. A caixa de sonecas verticais balançou as redes sociais e dividiu as opiniões. Teve aqueles que apoiaram e os que criticaram e falaram que essa é um forma de deixar as pessoas ainda mais tempo no ambiente de trabalho.