‘Chucky da vida real’ causa pânico nos EUA: ‘quase tive um ataque cardíaco’

Menino de cinco anos se fantasiou do personagem da saga ‘Brinquedo Assassino’ e saiu andando pelas ruas de Pinson; mãe de Jackson disse que ele gosta de divertir as pessoas

Reprodução/facebook/@Kendra Walden Menino de cinco anos sai pelas ruas de cidade nos EUA vestido de Chucky e assustando as pessoas



Um menino, identificado como Jackson Reed, de cinco anos se fantasiou de Chucky, da saga ‘Brinquedo Assassino’, e saiu pelas ruas da cidade de Pinson, estado do Alabama, nos Estados Unidos, assustando os vizinhos. O episódio foi compartilhado nas redes sociais por uma moradora que postou fotos e um vídeo com a seguinte legenda: “Queridos pais com o filho fantasiado de Chucky em Pinson, peguem seu filho! Eu quase tive um ataque cardíaco”. A publicação teve mais de cem mil compartilhamentos. Em entrevista a TV local “WHDN” a mãe do menino disse que estava trabalhando quando recebeu as imagens e uma colega de trabalho brincou dizendo: “esse tranquilamente seria seu filho”. Quando Britnee Reed, mãe de Jackson, aproximou a foto, percebeu que se tratava do seu filho. Segundo ela, Jackson se veste com fantasia diferente durante a semana e “adora fazer as pessoas rirem”, contou.