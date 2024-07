Cantora country admite que estava bêbada durante apresentação do hino nacional dos EUA

Em meio às críticas, muitos admiradores e celebridades demonstraram empatia por Ingrid Andress, entre eles, atriz e cantora Lucy Hale

A cantora country Ingrid Andress tornou-se tema de ampla discussão nas redes sociais após sua apresentação do hino nacional dos Estados Unidos (The Star-Spangled Banner, ou A Bandeira Estrelada, em português) durante um jogo de beisebol, realizado na segunda-feira (15). A artista, em uma publicação em seu perfil do Instagram, disse que estava bêbada durante a performance, e que vai se internar para tratar do alcoolismo.”Não vou mentir para vocês, eu estava bêbada na noite passada. Hoje, estou me internando em uma clínica de reabilitação para buscar a ajuda que preciso. Aquela não era eu na noite passada. Peço desculpas à Liga de Beisebol, aos fãs e a este país que eu amo, por essa apresentação”.

Em meio às críticas, muitos admiradores e celebridades demonstraram empatia pela situação. A atriz e cantora Lucy Hale, conhecida por seu papel em Pretty Little Liars, foi uma das que se manifestou em apoio.

Entre os comentários, um internauta relembrou que este não é um caso isolado. Em 2018, Fergie também enfrentou duras críticas por sua interpretação do hino nacional durante o jogo All-Star da NBA, onde sua interpretação gerou uma reação negativa do público. Outros artistas, como Roseanne Barr, em julho de 1990, também tiveram performances do hino que foram amplamente discutidas e criticadas.

Country music star Ingrid Andress admits she was drunk as hell last night singing the national anthem at the home run Derby. 😂😂😂 And she’s going to rehab. pic.twitter.com/Y4MF96CWn3 — AeroGant ✭ (@AeroGant) July 16, 2024

