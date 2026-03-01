Capital do Irã volta a registrar série de explosões em meio a conflito com EUA e Israel

Pelo menos três detonações sacudiram a capital por volta das 20h30

Foto por ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça sobe após um ataque de míssil contra um edifício em Teerã, em 1º de março de 2026.



Uma série de explosões potentes foi ouvida na noite deste domingo (horário local) em Teerã, capital do Irã, embora sua origem não tenha sido imediatamente conhecida, de acordo com jornalistas da AFP, enquanto Israel e os Estados Unidos mantiveram os ataques ao Irã pelo segundo dia consecutivo.

Pelo menos três detonações sacudiram a capital por volta das 20h30, fazendo tremer as janelas do apartamento de um jornalista da AFP. A agência de notícias ISNA também relatou “várias” explosões no leste e nordeste de Teerã.

Líderes mortos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que “conversará” com os dirigentes iranianos, sem detalhar quando ou quem seriam seus interlocutores, segundo uma entrevista à revista The Atlantic divulgada neste domingo (1º).

“Eles querem conversar, e eu aceitei conversar, então conversarei com eles. Deveriam ter feito isso antes”, disse o republicano, segundo as declarações reproduzidas pelo veículo.

“Alguns daqueles com quem estávamos negociando morreram”, acrescentou Trump, que considerou que os dirigentes iranianos “queriam ser espertos demais”.

Donald Trump também disse que 48 líderes iranianos foram mortos nos bombardeios dos EUA e de Israel contra o país e que a ofensiva é “muito positiva”.

“Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo; 48 líderes se foram de uma só vez. E as coisas estão avançando rapidamente”, disse Trump, segundo citação em uma entrevista à Fox News.

Trump reivindicou sucesso total na guerra, que foi lançada no sábado com o objetivo de remover a liderança da república islâmica e destruir suas forças militares. O Irã confirmou a morte de seu líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei.

As entrevistas foram realizadas antes de as forças militares dos EUA anunciarem, pela primeira vez, baixas na guerra: três membros do serviço não identificados mortos, cinco gravemente feridos e vários outros com ferimentos leves.

*com informações da AFP