Capitão de 100 anos que arrecadou milhões para saúde é internado com Covid-19

O veterano da Segunda Guerra, Sir Tom Moore, ficou famoso por dar cem voltas em torno do jardim de sua casa com o objetivo de levantar fundos contra a pandemia do novo coronavírus

EFE/EPA/VICKIE FLORES O veterano Tom Moore foi condecorado cavaleiro após arrecadar 33 milhões de libras para o Sistema de Saúde do Reino Unido



O capitão Tom Moore teve que ser hospitalizado neste domingo, 31, após sentir dificuldades respiratórias causadas pela infecção do novo coronavírus. O britânico de 100 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial, foi levado ao Hospital de Bedford depois de passar as últimas semanas tratando uma pneumonia que o impediu de ser vacinado contra a Covid-19. Ele testou positivo para a doença na semana passada, de acordo com o comunicado publicado pela sua filha, Hannah Ingram-Moore, no Twitter. O veterano se tornou famoso depois de comemorar o seu centésimo aniversário dando cem voltas em torno do jardim de sua casa em Bedfordshire. O objetivo era arrecadar um milhão de libras para o combate à pandemia do novo coronavírus, mas no fim das contas ele conseguiu levantar 33 milhões de libras que foram destinados ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. O gesto fez com que o capitão fosse condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II no castelo de Windsor, em julho de 2020. Além disso, em dezembro, ele e sua família também viajaram para Barbados com as despesas pagas pela companhia aérea British Airways.

Segundo a emissora de televisão BBC, o Serviço Nacional de Saúde afirmou que o veterano tem sido uma “inspiração para o país” e incentivado outras pessoas a fazerem “coisas loucas e diferentes para apoiar a caridade e dar ajuda extra ao sistema de saúde”. “Tem sido fenomenal. Os fundos que ele arrecadou estão fazendo uma diferença significativa no Serviço Nacional de Saúde nesse momento”, afirmou a chefe-executiva da organização, Ellie Orton. Ela relatou em entrevista que o dinheiro está sendo usado para dar suporte emocional extra para os funcionários da saúde e para comprar iPads para os pacientes que estão isolados de suas famílias.

A notícia da internação do Sir Tom Moore causou comoção no território britânico. O primeiro-ministro Boris Johnson usou o seu perfil no Twitter para expressar sua preocupação com o veterano. “Meus pensamentos estão com o @CaptainTomMoore e sua família. Você tem inspirado toda a nação e eu sei que todos nós estamos desejando que você tenha uma recuperação completa”, escreveu. Na mesma rede social, o time de futebol da Inglaterra também se solidarizou: “Sentimos muito em ouvir isso. Estamos pensando em todos vocês e esperamos que o capitão Sir Tom tenha uma recuperação completa e rápida”.