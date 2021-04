Capitólio é fechado nos EUA por ‘ameaça à segurança’; homem é preso por atropelar policiais

Suspeito avançou com veículo contra dois agentes, desceu portando uma faca, foi baleado pelas autoridades locais e acabou morrendo no hospital; pelo menos outras duas pessoas foram feridas

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS A Polícia do Capitólio fechou o acesso ao Capitólio e a outros edifícios públicos de Washington D.C.



A polícia dos Estados Unidos bloqueou o acesso ao Capitólio e outros edifícios públicos de Washington D.C. nesta sexta-feira, 2, por “ameaça externa à segurança”. De acordo com a imprensa norte-americana, um homem avançou um veículo contra dois agentes que faziam a segurança da sede do Congresso. Na sequência, ele desceu do carro segurando uma faca, feriu um dos agentes e acabou sendo baleado e detido pelos policias. O suspeito e os agentes atropelados foram levados ao hospital para receber atendimento médico, mas o autor do crime acabou morrendo. Enquanto isso, os funcionários foram impedidos de entrar ou sair do Capitólio. Ainda não está claro se outras pessoas foram feridas e nem qual foi a motivação do crime.

A Casa Branca confirmou que Joe Biden não se encontra em Washington, visto que viajou pela manhã para Camp David, base militar e residência dos presidentes norte-americanos. Além disso, a movimentação do Capitólio estaria menor devido ao recesso do feriado da Sexta-Feira Santa. O Capitólio dos Estados Unidos foi invadido por apoiadores de Donald Trump no dia 6 de janeiro de 2021, enquanto o Senado e a Câmara dos Deputados confirmaram a vitória de Biden nas eleições presidenciais. Desde então, a segurança do edifício foi reforçada. O incidente, que causou cinco mortes, levou ao impeachment de Trump.

