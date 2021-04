Crianças entram nos EUA após serem jogadas por cima de muro de 4 metros de altura; veja vídeo

As irmãs de três e cinco anos, que vieram do Equador, entraram em estado de choque apesar de não terem ficado feridas; governo norte-americano investigará o caso juntamente com o México

Reprodução Youtube As meninas que foram trazidas do Equador por coiotes estão agora sob os cuidados do governo dos Estados Unidos



Os Estados Unidos divulgaram um vídeo nesta quarta-feira, 31, que mostra duas crianças sendo jogadas por cima de um muro na fronteira com o México. Segundo as autoridades locais, tratam-se de duas meninas do Equador de três e cinco anos que foram levadas até o local por contrabandistas. As meninas não ficaram feridas, mas estavam em estado de choque e por isso foram encaminhadas até um hospital para receberem atendimento médico. Agora, elas estão sob os cuidados do governo norte-americano. Enquanto isso, os Estados Unidos trabalham em parceria com o México para encontrar as pessoas que lançaram as meninas a uma altura de quatro metros.

O governo de Joe Biden reverteu a política de rejeitar crianças desacompanhadas na fronteira, optando por colocá-las sob os cuidados de famílias que aceitem recebê-las nos Estados Unidos. Desde então, houve um aumento no fluxo de chegada de imigrantes, incluindo centenas de crianças desacompanhadas que são colocadas temporariamente em centros de detenção. Recentemente, foram divulgadas imagens de crianças amontoadas em salas improvisadas no Texas. De acordo com o deputado Henry Cuellar, que fotografou a cena, 400 menores estavam sendo mantidos em uma tenda com capacidade para 260 pessoas.