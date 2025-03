Cápsula de resgate chega a ISS para buscar astronautas presos no espaço há nove meses

Butch Wilmore e Suni Williams poderão iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira (19), segundo a Nasa

NASA / AFP Membros da tripulação do SpaceX Dragon Crew-10 (C, em azul escuro) são os astronautas da NASA Anne McClain e Nichole Ayers, o astronauta da JAXA (Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial) Takuya Onishi e o cosmonauta da Roscosmos Kirill Peskov, aplaudindo após entrar na Estação Espacial Internacional ladeados pelos astronautas da NASA Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague e Don Pettit e os cosmonautas russos Aleksandr Gorbunov, Alexey Ochinin e Ivan Vagner, em 16 de março de 2025



A cápsula Dragon Endurance, desenvolvida pela SpaceX, chegou neste domingo (16) à Estação Espacial Internacional (ISS) com a missão de resgatar os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore. Pouco depois das 5h45 GMT (2h45 de Brasília), a Nasa exibiu imagens ao vivo que mostravam os recém-chegados beijando e abraçando seus colegas na estação espacial. Os dois estão isolados na estação desde junho de 2024. O lançamento da cápsula ocorreu na última sexta-feira (14) e o acoplamento com a ISS foi realizado após um percurso de 29 horas. Butch Wilmore e Suni Williams poderão iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira (19), segundo a Nasa. Originalmente, Williams e Wilmore estavam a bordo da cápsula Starliner, fabricada pela Boeing, com a expectativa de uma permanência de dez dias na estação. No entanto, problemas técnicos inesperados estenderam sua estadia, tornando a operação de resgate ainda mais urgente. Os problemas da Starliner, que fez seu primeiro voo tripulado, foram detectados nos sistemas de propulsão.

A Nasa decidiu trazer de volta à Terra a nave espacial vazia da Boeing e organizar o retorno dos astronautas com as naves da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. A situação ganhou destaque não apenas pela complexidade da missão, mas também por questões políticas que envolveram o resgate. O apoio do presidente Donald Trump e do CEO da SpaceX, Elon Musk, foi fundamental para acelerar as ações necessárias para a recuperação dos astronautas. O filantrópico, agora conselheiro de Trump, garantiu que poderia ter resgatado Wilmore e Williams há muito tempo, sem especificar como, chegando inclusive a insultar um astronauta que o acusou de mentir.

Butch Wilmore e Suni Williams começarão agora a se preparar para o retorno. Após um período de transição de alguns dias, ambos deverão retornar à Terra ao lado do americano Nick Hague e do russo Aleksandr Gorbunov. A nova equipe de astronautas que partiu na sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e chegou no domingo à ISS é formada por dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers, um astronauta japonês, Takuya Onishi, e o cosmonauta russo Kirill Peskov.

Os participantes da nova missão farão experimentos científicos e tecnológicos, incluindo testes de inflamabilidade para futuros modelos de naves espaciais e pesquisas sobre os efeitos do espaço no corpo humano. Apesar de a estadia no espaço de Butch Wilmore e Suni Williams ter sido longa, eles não superaram o recorde do astronauta americano Frank Rubio, que passou 371 dias a bordo da ISS entre 2022 e 2023, muito mais que os seis meses inicialmente previstos, devido a uma falha detectada na nave russa que deveria transportá-lo de volta. O recorde mundial de permanência no espaço pertence ao cosmonauta russo Valeri Poliakov, que retornou à Terra em 1995, depois de passar 437 dias a bordo da estação espacial Mir.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA