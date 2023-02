Cápsula radioativa capaz de causar doenças é encontrada na Austrália após cair de caminhão

Peça é menor que uma unha humana e estava desaparecida desde janeiro; autoridades trabalham para remover o objeto e transportá-lo a um local seguro

As autoridades da Austrália encontraram nesta quarta-feira, 1, a minúscula cápsula radioativa que tinha sido perdida em janeiro. “É um bom resultado, como eu disse, certamente foi encontrada uma agulha no palheiro. Eu penso que os australianos podem dormir melhor esta noite”, disse o ministro dos Serviços de Emergência da Austrália Ocidental, Stephen Dawson. Depois de uma busca por centenas de quilômetros na rodovia, a cápsula minúscula foi encontrada na beira de uma estrada deserta ao sul da cidade de Newman, perto da mina de onde saiu, informou o comissário dos Serviços de Emergência do estado, Darren Klemm. A busca, que durou seis dias, chegou ao fim quando um veículo especial detectou radiação na estrada. As autoridades trabalham agora para remover a cápsula e transportá-la a um local seguro, disse Klemm. A peça, menor do que uma unha humana – de apenas 8 mm por 6 mm -, caiu de um caminhão em uma rodovia desértica do estado da Austrália Ocidental no mês passado. A cápsula é um cilindro prateado que as autoridades afirmam conter Césio-137 suficiente para provocar doenças agudas provocadas pela radiação. O objeto desapareceu de um caminhão que saiu de uma mina localizada 1.400 quilômetros ao norte da capital do estado e que seguia para a região de Perth, uma distância maior que entre as cidades de Paris e Madri.