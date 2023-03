Carne encontrada em mala de brasileiro preso em aeroporto de Lisboa é humana, diz jornal português

Begoleã Fernandes é suspeito de canibalismo e de ter assassinado Alan Lopes na Holanda; caso ainda está sendo investigado

Reprodução/Facebook/Begoleã Mendes Fernandes Brasileiro Begoleã Fernandes é suspeito de canibalismo



A carne encontrada na mala do brasileiro Begoleã Fernandes, que foi preso no aeroporto de Lisboa, em Portugal, na segunda-feira, 27, é humana, informou o jornal português ‘Correio da Manhã’, acrescentando que o homem de 26 anos teria dito isso ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Fernandes é suspeito de assassinar Alan Lopes em Amsterdã, na Holanda, no domingo, 26, e foi detido 24 horas depois no Aeroporto Humberto Delgado, quando tentava pegar um voo para Belo Horizonte, no Brasil. Ele levantou suspeitas do SEF quando apresentou um cartão de identidade italiano e portava documentos de terceiros. Ele foi preso em flagrante por falsificação de documentos. Apesar de o brasileiro estar aguardando em prisão preventiva, o caso segue sendo investigado e a Polícia Judiciária, que está responsável pela investigação, aguarda o resultado do exame feito nos restos da carne.