Andressa Urach esclarece se cogitou sacrificar o filho após ex-marido divulgar áudio

‘É tudo espiritual’, disse a modelo, que acusou Thiago Lopes de arquitetar plano para conseguir a guarda de Leon

Reprodução/RedeTV! Andressa Urach negou que tenha pegado uma faca para sacrificar Leon



A modelo Andressa Urach negou que tenha cogitado sacrificar seu filho caçula, Leon, fruto do seu relacionamento com Thiago Lopes. Em novembro do ano passado, o ex-marido da artista expôs um áudio no qual ela fala em “sangue e sacrifício” e afirmou que a eterna vice Miss Bumbum colocou a vida da família em risco ao ter um “delírio psicótico místico”. Na época, Thiago internou a ex-Fazenda em uma clínica psiquiátrica. Durante participação no “SuperPop”, da RedeTV!, Andressa disse que estava se referindo a passagens bíblicas e que não queria sacrificar de fato seu filho. “É tudo espiritual, não é nada físico. Em nenhum momento eu peguei uma faca, em nenhum momento eu falei que ia matar. Quem conhece Jesus, entrega sua vida e entrega seus filhos a Jesus. É um sentido figurado, não no sentido de matar. Eu não mataria meu filho, eu disse: ‘Deus, meu filho é teu, toma e cuida’”, afirmou. Thiago é quem possui atualmente a guarda de Leon e a modelo falou que está há um mês sem ver o filho de um ano. Na visão de Andressa, Thiago já tinha a intenção de pedir a guarda de Leon quando a gravou tendo o suposto surto psicótico. “Acho que ele já fez tudo planejado porque pelo que eu vi no processo, estamos lutando judicialmente pela guarda, foi muito arquitetado, muito maquiavélico tudo o que ele escreveu desde o início”, concluiu a artista.