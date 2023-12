Carro atinge comitiva de Joe Biden nos EUA; veja vídeo

A comitiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi atingida por um carro durante a noite de domingo, 19, ao deixar a sede de sua campanha em Wilmington, Deleware. O chefe de Estado e sua mulher que presenciaram a situação, Jiil Biden, não se feriram. Eles acompanharam a colisão de longe. O motorista responsável pela batida ainda tentou seguir em direção a um cruzamento fechado, segundo a revista ‘Newsweek’, contudo, foi cercado por agentes de segurança que chegaram a apontar arma para o homem que dirigia um sedã prata. Nas redes sociais circulam vídeo do momento em que tudo aconteceu. É possível notar a surpresa de Biden e a rápida ação de seus agentes de segurança. Em entrevista à CNN internacional, o porta-voz do serviço secreto, Steve Kopek, contou o acideten não foi intencional e não houver “nenhum interesse protetor associado ao evento”.

Footage of the Presidential motorcade incident shows the moment when Joe Biden was walking out of his campaign headquarters. Suddenly you can hear the crash as a car collides with his motorcade. The driver of the car is cooperating with Secret Service Agents pic.twitter.com/ug3oNrrnbI

— Killmoenetwork inc. (@Killmoenetwork) December 18, 2023