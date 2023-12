Milei comparece para votar nas eleições presidenciais do Boca Juniors

Atual chefe do Executivo apoiou publicamente a candidatura de Andrés Ibarra e do ex-presidente argentino Mauricio Macri no clube

EFE/ STR O presidente da Argentina, Javier Milei, chegou ao eleitor para eleger o presidente Boca Juniors, no estádio La Bombonera



O presidente da Argentina, Javier Milei, votou neste domingo, 17, nas eleições presidenciais do Boca Juniors, clube da capital argentina do qual é sócio. O atual presidente apoiou publicamente a candidatura de Andrés Ibarra e do ex-presidente argentino Mauricio Macri (2015-2019). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram torcedores do clube gritando e insultando Milei, que tomou posse como chefe de Estado da Argentina em 10 de dezembro, dentro do clube esportivo. “Que pena ver imagens de senhores que se dizem torcedores do Boca, quando na realidade são tremendamente mal-educados e nada espontâneos, insultando o presidente da República em vez de comemorar seu voto pelo futuro de nosso amado clube”, disse Macri na rede social X (ex-Twitter). Andrés Ibarra também descreveu como uma vergonha. “Nós, do Unidos por Boca, acreditamos que nosso clube deve ser sempre um exemplo de respeito e qualidade institucional, independentemente das diferenças políticas que possam existir”, disse na mesma rede social.

O Boca Juniors realiza suas eleições presidenciais após a justiça argentina ter acabado com a suspensão que pesava sobre a instituição por supostas irregularidades no registro de sócios, denunciadas pela oposição. Nestas eleições, o ex-jogador de futebol e atual vice-presidente do clube, Juan Roman Riquelme, está concorrendo à presidência, com Jorge Amor Ameal, atual presidente do clube, como vice. A chapa da oposição é encabeçada pelo economista Andrés Ibarra, apoiado por Macri, que foi presidente do Boca entre 1997 e 2005. Macri é um aliado político de Milei, a quem deu seu apoio explícito no segundo turno das eleições na Argentina em 19 de novembro, no qual o libertário venceu o candidato peronista Sergio Massa.

*Com informações da EFE