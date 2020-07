Mistério: Carro com placa COVID 19 é abandonado em aeroporto da Austrália

Funcionário do local divulgou foto do veículo à uma rádio e contou que carro está abandonado lá desde antes da quarentena começar

Um mistério tem agitado os funcionários do Aeroporto de Adelaide, na Austrália, desde o surgimento de um carro com a placa COVID 19 no estacionamento do local. À uma rádio da cidade, o funcionário do aeroporto Steven Spry contou que descobriu a placa inusitada após uma ventania, em abril, remover a capa que cobria o veículo. Segundo ele, o carro está abandonado no estacionamento pelo menos desde fevereiro, antes do início da quarentena no país.

A veracidade da placa do carro foi confirmada pela imprensa australiana, que consultou no site do departamento de trânsito a placa COVID 19 como pertencente a um modelo de BMW cinza, igual a foto divulgada por Spry. Segundo o funcionário, é possível que o veículo pertence a algum piloto que ainda não conseguiu retornar para o país. “É um veículo top de linha, então teria que ser alguém rico para conseguir um veículo como esse. Mas você pensaria que um membro da família teria vindo buscar”, disse.

O governo australiano permite a personalização de placas de carros desde que solicitada autorização prévia. As matrículas para esses casos variam entre 12, 24 ou 36 meses. O nome do proprietário do COVID 19, no entanto, não foi divulgado publicamente.