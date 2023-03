Carro ‘voa’ em rodovia de Los Angeles após ser atingido por roda de outro veículo: ‘Insano’

Apesar do automóvel ter subido cerca de três metros e depois capotado na pista, motorista sofreu ferimentos leves

Reprodução/Twitter/@Anoop_Khatra Carro voa em rodovia dos Estados Unidos



Um vídeo de um carro ‘voando’ nos Estados Unidos viralizou nas redes sociais. O episódio em questão, que aconteceu na última quinta-feira, 23, segundo o jornal ‘New York Post’, se trata de um acidente que aconteceu na rodovia Chatsworth, em Los Angeles. No registro é possível analisar que um carro acelera na pista, provavelmente para realizar uma ultrapassagem, e ao se aproximar de uma picape, é atingido pela roda que se desprendeu deste veículo. O impacto fez com que o Kia Soul saísse do chão, chegando a uma altura de 3 metros, e capotasse na pista. Tudo aconteceu tão rápido que o motorista não teve tempos para conseguir desviar e evitar o contato. O momento do acidente foi registrado por um Tesla – empresa automotiva e de armazenamento de Elon Musk – que estava logo atrás e presenciou todo o ocorrido. Em entrevista ao site ‘The Sun’, o porta-voz da patrulha Rodoviária da Califórnia informou que, apesar do susto, o motorista do carro atingido sofreu apenas ferimentos leves. Anoop Khatra, responsável pelo vídeo, classificou o acidente como o mais insano. “Testemunhei e gravei o acidente de carro mais INSANO ontem, você pode ver o piloto automático também desviar e evitar o pneu vermelho para mim $TSLA”, escreveu no twitter.