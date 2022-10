Carro voador chinês faz primeiro voo público em Dubai; veja vídeo

Veículo alcança 130 km/h, tem 35 minutos de autonomia e espaço para dois passageiros; ele foi projetado para acionar paraquedas em caso de emergência

Reprodução/Youtube/XPEND AEROHT Empresa chinesa pretende lançar veículo no mercado internacional



Um grupo seleto de pessoas pode conferir, pela primeira vez, o voo de um carro voador, na terça-feira, 11. A aeronave foi construída pela fabricante chinesa de produtos eletrônicos XPeng AeroHT, entretanto, seu voo aconteceu na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Essa foi uma preparação para o lançamento da aeronave elétrica em vários países. “Estamos indo passo a passo para o mercado internacional”, disse Minguan Qiu, gerente geral da Xpeng Aeroht. “Selecionamos primeiro Dubai porque é a cidade mais inovadora do mundo”. O X2 é uma aeronave elétrica de decolagem vertical (eVtol) para duas pessoas e impulsionada por oito motores com hélices, duas em cada canto do veículo. O voo de teste não tripulado de 90 segundo em Dubai foi descrito por seu fabricante como uma “base importante para a próxima geração de carros voadores”. Segundo a fabricante, a aeronave alcança 130 km/h, tem 35 minutos de autonomia e espaço para dois passageiros. Para permanecer no ar, o veículo é impulsionado por oito motores com hélices, duas em cada canto do veículo. O eVtol possui quatro aeronaves independentes e foi projetada para acionar paraquedas em caso de emergência e manter contato com um centro de comando durante a viagem.

O futuro começou! Em primeiro voo público, o “carro voador” da empresa automobilística chinesa XPeng AeroHT conseguiu voar em frente a 150 pessoas em Dubai 🚁 pic.twitter.com/wTZMOU5rOF — Instagram: @Garotonews (@garotonews) October 13, 2022

*Com informações da Reuters