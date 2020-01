Carta atribuída à coalizão americana anuncia retirada de militares do Iraque

A possível saída dos militares americanos do Iraque acontece em meio à escalada de tensão no Oriente Médio após a morte do general Qasem Soleimani, na última sexta-feira

EFE Qasem Soleimani, general do Irã morto sob ordem Trump na última sexta-feira



Uma carta atribuída à coalizão liderada pelos Estados Unidos e enviada ao comando militar iraquiano nesta segunda-feira (6) informa que tropas americanas serão retiradas do Iraque nos próximos dias, segundo informações das agências internacionais de notícias Reuters e France Presse.

Testemunhas afirmaram à Reuters que ouviram diversos helicópteros sobrevoando Bagdá, capital do Iraque. A agência também diz que uma fonte militar iraquiana confirmou que a carta seria autêntica.

“Senhor, em deferência à soberania da República do Iraque, e conforme solicitado pelo Parlamento do Iraque e pelo Primeiro Ministro, o CJTF-OIR estará reposicionando forças ao longo dos próximos dias e semanas para se preparar para os movimentos a seguir”, diz um trecho do documento.

“Durante esse período, haverá um aumento nas viagens de helicóptero dentro e ao redor da Zona Internacional (IZ) de Bagdá”, afirma ainda a carta, assinada pelo general de brigada do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, William H. Seely III, comandante geral da Força-Tarefa no Iraque, a coalizão militar liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico. “Respeitamos sua decisão soberana de ordenar nossa partida”, completa o texto.

A suposta retirada das tropas americanas do Iraque acontece em meio à escalada de tensão na região após a morte do general iraniano Qasem Soleimani, no dia 2 de janeiro, ordenada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Desde a morte de Solemani, iranianos protestam nas ruas de Teerã e pedem “morte à América”. Nesta segunda, milhares de pessoas estão nas ruas do Irã para cortejo dos restos mortais do general e dos outros mortos no ataque.