Soleimani é homenageado em Teerã por milhares de iranianos

O comandante Qasem Soleimani foi morto pelos Estados Unidos na última sexta-feira, no Iraque. Os restos mortais dele e de outros membros da milícia iraquiana chegaram neste domingo ao Irã

Milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira (6) para homenagear o comandante Qasem Soleimani, morto durante ataque dos EUA



Centenas de milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira (6), no centro de Teerã, para homenagear o comandante Qasem Soleimani, morto pelos Estados Unidos na última sexta, em um funeral que contará com a presença do líder supremo Ali Khamenei.

Desde o início desta manhã, os iranianos caminham em direção à área da Universidade de Teerã e da praça Enghelab, onde começaram as homenagens, em meio a gritos de “Morte aos EUA” e “Morte a Israel”.

Os participantes do funeral levam fotografias de Soleimani, bandeiras iranianas e faixas pretas de luto, bem como faixas com palavras de ordem contra os Estados Unidos.

Devido à multidão esperada, a polícia se deslocou para o local horas antes, com o objetivo de impor restrições de tráfego e pedir aos moradores que removessem seus veículos das ruas. As autoridades aumentaram as medidas de segurança na capital iraniana, que tem sido sobrevoada por helicópteros desde o domingo (5) à tarde.

O líder supremo ficará encarregado de liderar uma oração em massa em homenagem a Soleimani, que era o comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica.

Participam da cerimônia os chefes dos poderes executivo, judicial e legislativo, membros do governo, deputados e altos comandantes militares.

Os restos mortais de Soleimani e o vice-presidente da milícia iraquiana majoritariamente xiita, Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês), Abu Mahdi al-Muhandis, que morreu no mesmo ataque dos EUA, chegaram neste domingo ao Irã.

Na véspera, foram realizadas diversas procissões fúnebres na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país e fronteira com o Iraque, e na cidade sagrada de Mashad, lar do mausoléu do oitavo Imã xiita Reza. O funeral continuará nesta terça (7) na cidade natal de Soleimani, Kerman, no sul do país.

*Com informações da EFE