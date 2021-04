Casa Branca diz que Rússia será ‘responsabilizada’ se opositor de Putin morrer na prisão

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o governo russo será “responsabilizado” pela comunidade internacional se o líder da oposiçãomorrer na prisão. Navalny está em greve de fome desde o dia 31 de março como forma de pressionar o governo daa lhe conceder tratamento médico na colônia penal da cidade de Pokrov. O político, que está cumprindo pena de dois anos e meio de prisão por acusação de corrupção, sofre de dores nas costas e perda de sensibilidade em ambas as pernas. “O que acontece com Nevalny sob custódia do governo russo é responsabilidade do governo russo. Eles serão responsabilizados pela comunidade internacional”, disse Psaki, de acordo com o jornal britânico Independent.