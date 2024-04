Casa Branca envia reforços ao Oriente Médio após dizer que ameaça do Irã contra Israel é ‘real’

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou na quarta (10) que o Irã ameaça lançar um grande ataque contra Israel

EFE/Atef Safadi Biden rometeu 'forte' apoio ao seu principal aliado na região, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu



Os EUA vão enviar reforços ao Oriente Médio devido a possíveis ameaças de ataque do Irã contra Israel. Nesta sexta-feira (12), a Casa Branca afirmou que a possibilidade do Irã de tomar represálias contra Israel permanece “real” e “viável”. Decisão ocorre depois de um ataque na Síria em que morreram dois generais iranianos. “Continuamos considerando que a ameaça potencial do Irã neste caso é real, é viável”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a jornalistas. O porta-voz não especificou se acredita que o ataque é iminente e se os Estados Unidos ajudariam a derrubar quaisquer mísseis iranianos disparados contra Israel. “Eu diria apenas que estamos acompanhando isso muito, muito de perto”, disse ele.

Ele comentou, ainda, que Washington garantirá que os israelenses “tenham o que precisam e que sejam capazes de se defender”. Os Estados Unidos também examinarão o envio de forças para a região, onde possuem milhares de soldados. Segundo ele, o objetivo é “garantir que estamos devidamente preparados”. O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou na quarta-feira (10) que o Irã “ameaça lançar um grande ataque contra Israel”. Ele prometeu “forte” apoio ao seu principal aliado na região, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apesar do relacionamento entre os dois tenha estremecido devido à situação dos civis na guerra em Gaza entre Israel e o grupo palestino Hamas.

* Com informações da AFP