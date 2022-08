Casa é engolida por maior inundação em três décadas no Paquistão; veja vídeo

Fortes chuvas de monção atacam a região e um terço do país está submerso; autoridades informaram que 1.136 pessoas já morreram

Reprodução/Twitter/@Joyce_Karam Paquistão sofre com chuvas de monção que já deixaram um terço do país submerso



As inundações causadas pelas chuvas de monção no Paquistão engoliu uma casa inteira na sexta-feira, 26. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais pela correspondente do jornal Al-Hayat, Joyce Karam, um diário árabe internacional, mostra o momento exato em que a residência se perde em meio a enchente. Desde o início das chuvas, as maiores em 30 anos, pelo menos 1.136 pessoas morreram e um terço do Paquistão está submerso. Segundo o ministro do Planejamento, Ahsan Iqbal, “houve grandes danos às infraestruturas, em particular nas áreas de telecomunicações, estradas, agricultura e meios de subsistência” e são necessários mais de US$ 10 bilhões de dólares para reconstrução. A Organização das Nações Unida já mobilizou US$ 7 milhões redirecionando dinheiro de outros programas, para financiar as necessidades mais urgentes, como alimentos, água, equipamentos médicos, saúde materna e abrigo, entre outros, informou Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU. Junto a essa ação, a organização se juntou ao governo paquistanês e lançou um apelo por doações com o objetivo de arrecadar US$ 160 milhões para ajuda emergencial diante das inundações históricas que atingiram o país. O plano, previsto para os próximos seis meses, proporcionará serviços básicos (saúde, alimentos, água potável e abrigos) para as 5,2 milhões de pessoas mais afetadas. O Fundo de Resposta a Emergências das Nações Unidas desembolsou outros US$ 3 milhões.