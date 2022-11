Casal de espiões é condenado por tentar vender segredos militares dos EUA para o Brasil

Engenheiro ofereceu à agência de inteligência militar brasielira dados sigilosos da tecnologia dos reatores nucleares de um submarino de ataque que custa US$ 3 bilhões

Mauro PIMENTEL / AFP Submarino Classe S Riachuelo S-40 pronto para operar enquanto está sendo entregue à Marinha do Brasil pela Itaguai Naval Construction (ICN)



Um casal de espiões foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos por tentar vender dados sigilosos da tecnologia dos reatores nucleares de um submarino de ataque que custa US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhão). Uma tecnologia que permite que os submarinos fiquem submersos por mais tempo e se mova mais furtivamente. Segundo o jornal The Washington Post, Jonathan Toebbe, 44, confessou o crime, e contou que sua esposa, Diana Toebbe, o ajudou. O homem tinha autorização de segurança ultrassecreta na Marinha dos EUA, por isso tinha acesso à informação. Apesar do crime prever prisão perpétua, Jonathan foi condenado a 19 anos de prisão, enquanto sua parceira por quase 22 anos. A razão que faz com que ela tenha pegado mais anos que o homem, é o fato dela ter tentado se comunicar por meio de cartas com o marido enquanto estava na prisão. “Eu acreditava que minha família estava sob uma terrível ameaça, que a própria democracia estava à beira do colapso. E esse tipo de pensamento catastrófico me dominou”, disse Jonathan na audiência. O engenheiro tentou vender os códigos para o Brasil em abril de 2020 por meio de uma carta, mas a agência de inteligência militar do Brasil não aceitou e entregou a mensagem ao adido legal do FBI no país. Através de um disfarce, um agente infiltrado norte-americano conseguiu se passar por um agente brasileiro e conquistar a confiança do homem, sendo dessa forma que o crime foi descoberto e ele preso em outubro de 2021. No julgamento, realizado na quarta-feira, 9, eles foram chamados de “traidores confessos que cometeram atos horríveis contra a nação”, pela juíza do distrito, Gina Groh. Jonathan foi acusado de oferecer 21 pacotes de dados sigilosos em troca de US$ 5 milhões, já Diana, acusada de atuar na entrega no material.