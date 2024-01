Catar anuncia envio de remédios para Gaza e reféns israelenses

Israel e o grupo extremista Hamas acordaram em entregar medicamentos para civis

MAHMUD HAMS / AFP Os recursos sairão de Doha nesta quarta-feira, 17, para a cidade de Al Arish, no Egito



O governo do Catar comunicou nesta terça-feira, 16, que Israel e o grupo extremista Hamas acordaram em enviar medicamentos para civis na Faixa de Gaza e para os reféns israelenses. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed bin Mohamed Al Ansari, afirmou em comunicado que a mediação foi bem-sucedida e que aconteceu em parceria com a França. Além de remédios, outras ajudas humanitárias também serão entregues ao civis em Gaza, especialmente em regiões mais vulneráveis. “Em troca, serão entregues os medicamentos necessários para os reféns israelenses em Gaza”, disse. Os recursos sairão de Doha nesta quarta-feira, 17, para a cidade de Al Arish, no Egito. Cerca de 136 reféns israelenses ainda são mantidos em cativeiro no território palestino.

*Com informações da EFE