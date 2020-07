Cazaquistão amplia restrições para impedir propagação da Covid-19

Ao todo, de acordo com dados oficiais, foram registrados 86.192 casos e 793 mortes pela doença no país

O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, ordenou nesta quarta-feira (29) prorrogação por mais duas semanas das restrições de saúde para impedir a propagação da Covid-19. A decisão, segundo declaração da presidência cazaque, deve-se à necessidade de “consolidar o efeito positivo das medidas restritivas adotadas em julho e levar em conta a possibilidade de complicar a situação epidêmica no Cazaquistão e nos países vizinhos”.

Tokayev pediu à comissão estatal que administrava a crise sanitária a implementação de um plano de redução gradual no final deste período de duas semanas de restrições. O ministro da Saúde cazaque, Alexey Tsoi, afirmou na terça-feira (28) que os casos de Covid-19 estabilizaram no país. Segundo o Ministério, desde 5 de julho, o percentual de ocupação hospitalar por pacientes com o novo coronavírus caiu de 90% para 47%. Ao todo, de acordo com dados oficiais, foram registrados 86.192 casos e 793 mortes por Covid-19 no Cazaquistão.

