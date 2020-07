Covid-19: Brasil registra 921 mortes nas últimas 24 horas e quase 41 mil novos casos

Os números de São Paulo não foram computados por dificuldades na base de dados; o total de óbitos pela doença está em 88.539 e os casos confirmados são 2.483.191

EFE/ Andre Borges Ambulância diante do Hospital de Brasília



O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira (28) que o Brasil registrou quase 41 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O número de mortes dentro do mesmo período ficou em 921. Com isso, o total de óbitos pela doença provocada pelo novo coronavírus está em 88.539 e os casos confirmados são 2.483.191. A pasta informou ainda que os números do estado de São Paulo não foram adicionados na contagem desta terça por “dificuldades para exportar a base de dados” e serão somados no próximo boletim.

“A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou ter tido dificuldades para exportar a base de dados a tempo de atualizar o painel nacional. Desta forma, os dados serão atualizados nesta quarta-feira (29). A Secretaria Estadual de Saúde do Pará verificou algumas inconsistências na base e corrigiu duplicidades. Por isso, o número total de óbitos informados hoje é menor do que o reportado ontem”, diz a Saúde.

São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia, com mais de 21 mil mortes e quase 490 mil casos da Covid-19. No Brasil, a taxa de letalidade está em 3,6%. Já são 1.721.560 pacientes recuperados da doença – 673.092 em acompanhamento, segundo a pasta. Nesta terça, o governo do estado de São Paulo anunciou que mais quatro centros de pesquisa vão iniciar na próxima quinta-feira (30) os testes da CoronaVac, a potencial vacina contra a Covid-19 produzida em parceria de um laboratório chinês com a Instituto Butantan. Ainda na segunda, o governador João Doria disse que, se tudo der certo, a vacina poderá estar disponível para a população brasileira a partir de janeiro de 2021.

Confira a situação da pandemia nos demais estados: