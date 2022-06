CDC identifica duas cepas distintas da varíola dos macacos nos EUA

Centro fez o sequenciamento de genes e determinou traços da doença da Europa e África Ocidental/Oriente Médio

O CDC (Centro de Controle de Prevenção de Doenças) descobriu, por meio do sequenciamento de genes, que duas variantes diferentes da varíola dos macacos estão se espalhando pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 03. O país tem 20 casos de varíola identificados em 11 estados diferentes, todos adultos. Nenhuma morte foi relacionada ao vírus e todas as pessoas estão se recuperando ou já se recuperaram. A CDC informou que a maioria dos casos estão ligados a viagens internacionais, principalmente à Europa. O outro gene é proveniente de viajantes da África Ocidental e Oriente Médio. Porém, ambas compartilham ancestrais comuns com a variante da Nigéria desde 2017. A entidade acredita que a varíola está em circulação no país há um bom tempo, mas não é possível determinar quanto.