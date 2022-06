Havana tem mortes, milhares de evacuados e apagões devido às fortes chuvas

Duas pessoas morreram nas últimas 24 horas; nesse tempo foram 40 deslizamentos

YAMIL LAGE / AFP Havana ainda sofre os efeitos do furacão Ágatha, que deixou mortos no México



As intensas chuvas das últimas 24 horas deixaram dois mortos em Havana, Cuba, 40 deslizamentos parciais, 50 mil clientes sem energia elétrica e mais de dois mil desalojados, informou nesta sexta-feira a imprensa estatal cubana. Havana está sofrendo, como o resto do oeste e centro de Cuba, pelos resquícios do furacão Agatha, que deixou nove mortos no México. Mais de 100 milímetros de chuva foram registrados na capital. O Estado-Maior Nacional da Defesa Civil comunicou a morte de duas pessoas – uma delas de 69 anos de idade – e uma terceira ferida na província de Havana. Na capital – com 2,2 milhões de habitantes – foram registrados até agora 40 deslizamentos parciais, 398 evacuados e 1.836 auto-evacuados (nas casas de parentes e amigos), segundo dados da reunião do Grupo de Trabalho de Havana, que contou com a presença do primeiro-ministro, Manuel Marrero Cruz.

O transbordamento do rio Almendares – que atravessa o município de Plaza de la Revolución, em Havana – forçou a evacuação de cerca de 600 moradores da comunidade El Fanguito, que foram transferidos para o Palácio Municipal de Pioneros, localizado neste bairro. O presidente do Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, explicou que hoje pela manhã mais de 100 milímetros (mm) caíram em Havana e avisou que nas próximas horas as chuvas podem se intensificar em alguns pontos. Inundações foram registradas nos municípios de Centro Habana, Diez de Octubre e Cerro, mesmo neste último, dezenas de pessoas foram evacuadas em botes salva-vidas por equipes de resgate. A Companhia Elétrica de Havana também informou que está trabalhando para restabelecer o serviço em 23 circuitos danificados, o que representa 7% do total da província, ou cerca de 50 mil clientes.

As autoridades cubanas já advertiram sobre este fenômeno meteorológico, que segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), continua se fortalecendo e pode se tornar a primeira tempestade tropical no Atlântico nesta temporada. As previsões do Instituto de Meteorologia de Cuba (Insmet) preveem que as chuvas intensas continuarão, que podem ser acompanhadas de ventos. O último relatório aponta que amanhã o céu estará mais nublado nas regiões oeste e centro de Cuba, com aguaceiros, chuvas e algumas trovoadas que serão fortes. Também indicou que as chuvas vão diminuir gradativamente a partir da tarde no oeste, e na região leste o tempo será parcialmente nublado, com chuvas isoladas.

*Com informações da EFE