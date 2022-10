Centenas de cidades ucranianas estão no escuro por causa dos bombardeios russos

Premiê da Ucrânia volta a alerta população sobre a necessidade de economizar luz por causa do inverno que se aproxima

Dylan COLLINS / AFPTV / AFP Rússia ataca Ucrânia e deixa centenas de cidades sem eletricidade



Centenas de cidades ucranianas estão sem energia elétrica devido a um novo ataque russo realizado nesta segunda-feira, 17, informou o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal. “Nesta manhã, os terroristas russos atacaram uma vez mais a infraestrutura energética da Ucrânia em três regiões”, postou o premiê no Telegram, que também citou os ataques realizados com drones contra Kiev. Shmyhal citou o lançamento de mísseis contra instalações de fornecimento essencial nas regiões de Sumy (no norte) e Dnipropetrovsk (centro). “Centenas de localidades ficaram desconectadas por consequência do ataque”, disse o primeiro-ministro, que garantiu estar sendo feito trabalho para a retomada da distribuição. Os últimos acontecimentos fizeram com que o premiê voltasse a reiterar para a população economizar energia, especialmente em horário de pico, visto que o inverno se aproxima do Leste Europeu. Além disso, o comando operacional Sul do exército ucraniano informou que houve um ataque contra as infraestruturas da província de Odessa, no sul do território da Ucrânia. “Um avião de combate Su-35 lançou um míssil desde o mar Negro. Atingiu uma das instalações da infraestrutura da região”, apontou a fonte, através do Facebook. “Nesta segunda-feira, será completada uma semana desde que as forças russas começaram a atacar de forma sistemática a rede de energia elétrica de diversos pontos da Ucrânia.

O ataque russo em Kiev desta segunda deixou ao menos três mortos e três feridos. Segundo a força aérea nacional da Ucrânia, a Rússia usou 43 drones kamikaze, dos quais, 37 foram derrubados pelas forças de Kiev. “Voaram desde o sul 43, dos quais 37 foram eliminados. Participaram todas as forças e meios, aviação, sistemas de mísseis antiaéreos e outras forças de defesa. Pelo menos, 86% dos drones destruídos são Shahed”, disse Yuriy Ihnat, representante do comando da força aérea ucraniana. O militar fez um apelo para que a população deixe com que as tropas trabalhem, ao comentar uma imagem que circula nas redes sociais, em que se vê um homem atirando da janela contra algo no céu. “Não há necessidade”, afirmou Ihnat.

*Com informações da EFE