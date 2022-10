Centenas de pessoas homenageiam Mussolini em comemoração aos 100 anos da ‘Marcha sobre Roma’

Lei italiana proíbe manifestações que façam analogia ao fascismo, porém, ela raramente é aplicada

Piero CRUCIATTI / AFP Participantes ficam sob uma bandeira com um retrato de Benito Mussolini enquanto se reúnem no cemitério de San Cassiano, local de sepultamento de Mussolini



Centenas de pessoas foram as ruas de Predappio, na Itália, neste domingo, 30, homenagear o ditador Benito Mussolini em comemoração aos 100 anos da “Marcha sobre Roma”, que marcou a ascensão ao poder dos fascistas na Itália. Estimativas oficiais apontam que cerca de duas mil pessoas estavam presentes, nesta pequena cidade da Emilia-Romagna, no norte da Itália, onde o ditador também está enterrado. O túmulo de Mussolini tornou-se um local de peregrinação e é visitado todos os anos por dezenas de milhares de visitantes. “Depois de 100 anos, ainda estamos aqui para homenagear o homem que este estado queria e que nunca deixaremos de admirar”, disse Orsola Mussolini – bisneta do ditador -, sob aplausos, informou a agência Associated Press. Neste domingo, alguns de seus apoiadores expressaram seu apoio ao novo governo liderado pela líder de extrema-direita Giorgia Meloni, que ajudou a criar o partido Irmãos da Itália há 10 anos. O partido político tem raízes neofascistas. No entanto, durante seu primeiro discurso ao parlamento esta semana, a nova primeira-ministra disse que nunca sentiu “qualquer simpatia ou proximidade com regimes antidemocráticos, incluindo o fascismo”. Embora a lei italiana proíba a apologia do fascismo, raramente é aplicada. Na sexta, o dia exato da Marcha sobre Roma, ativistas antifascistas realizaram uma marcha em Predappio para marcar o aniversário da libertação da cidade, e evitar que os fascistas marchassem no exato aniversário.