Sobe para 153 o número de mortos em festa de Halloween na Coreia do Sul

Causa do acidente ainda é investigada pelas autoridades; bombeiros explicaram que alto número de mortos se deve ao fato de muitas terem sido pisoteadas

Albert RETIEF / AFP Autoridades investigam o que teria causado acidente em festa de Halloween



Uma festa de Halloween na Coreia do Sul, realizada na noite de sábado, 29, deixaram ao menos 153 pessoas mortas, incluindo 20 estrangeiros. Milhares de jovens celebravam nas ruas apertadas de um bairro do centro de Seul, quando um tumulto começou na capital do distrito popular de Itaewon, onde a imprensa local indica que até cem mil pessoas – a maioria adolescentes e jovens de 20 e poucos anos – estavam presentes nos becos e ruas sinuosas, na primeira grande festa em Seul após a pandemia. Entre os estrangeiros mortos estavam cidadãos dos Estados Unidos, Irã, China, Uzbequistão, Noruega, Áustria, Vietnã, Cazaquistão e Sri Lanka, confirmou o Ministério do Interior. Ainda não se sabe o que causou essa tragédia, porém, o presidente prometeu que investigará a fundo. Ele assegurou que o governo fará uma “investigação rigorosa” das causas e tomará medidas para “garantir” que um incidente como este “não volte a acontecer no futuro”. “Havia tantas pessoas empurrando umas às outras que fiquei preso na primeira multidão e no começo não consegui sair”, contou à AFP Jeon Ga-eul, de 30 anos, que tomava uma bebida em um bar no momento. “Saí para ver e vi pessoas prestando primeiros socorros cardiorrespiratórios.”

Apesar da causa da tragédia ainda ser desconhecida, Choi Seong-beom, do Corpo de Bombeiros, explicou que o alto número de vítimas se deve ao fato de muitas terem sido pisoteadas. “As pessoas caíram empilhadas umas sobre as outras como em um túmulo. Algumas gradualmente perderam a consciência e outras pareciam mortas naquele momento”, disse uma testemunha à agência de notícias Yonhap. A festa de Halloween foi a primeira em Seul desde o início da pandemia de coronavírus. “A multidão esperada em Itaewon não era muito diferente dos anos anteriores”, então a polícia mobilizada foi “semelhante à de antes”, disse o ministro do Interior Lee Sang-min, acrescentando que um “número considerável” de agentes estava em outra parte de Seul, ao mesmo tempo para acompanhar uma grande manifestação.

O Papa Francisco dedicou sua oração deste domingo às vítimas da tragédia e pediu aos fiéis que rezem pelas pessoas, especialmente os jovens, “que morreram no dia anterior em Seul, a consequência trágica da debandada repentina da multidão”. Muitos líderes internacionais expressaram sua consternação. “Estamos de luto com o povo da República da Coreia e enviamos nossos melhores votos de rápida recuperação a todos os feridos”, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em nota. O presidente chinês, Xi Jinping, disse neste domingo que estava “chocado” ao expressar “profundas condolências”. Por sua parte, o presidente russo, Vladimir Putin, expressou suas “sinceras condolências” e seu “desejo que os feridos se recuperem logo”, de acordo com um comunicado do Kremlin.

*Com informações da AFP