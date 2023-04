Causa da tragédia ainda é desconhecida, mas as autoridades acreditam que houve um superaquecimento de máquinas, o que causou a ignição do metano

Castro County Sheriff's Office / AFP Nuvem de fumaça saindo das fazendas de laticínios de Southfork, depois que uma explosão e um incêndio mataram cerca de 18.000 vacas, perto de Dimmit, Texas



Cerca de 18 mil vacas morreram e uma pessoa fiou ferida no Texas, nos Estados Unidos, após uma explosão e um incêndio em uma fazenda de gado leiteiro, informaram as autoridades do condado de castro, acrescentando que a mulher atingida foi encaminhada a um hospital da região. As causas da tragédia ainda são desconhecidas, porém, a presença de metano – substância presente em puns da vaca – pode ser uma explicação, porém, se sabe que o prejuízo da família ficou em torno dos US$ 36 milhões (cerca de R$ 193,7 milhões na cotação atual). Segundo a polícia local, a suspeita é que houve um superaquecimento de máquinas, o que causou a ignição do metano. Em entrevista ao jornal ‘KCBD’, o xerife Sal Rivera disse que o incêndio ocorreu na sexta-feira, 11, e “acredita-se que uma máquina, que suga o estrume e a água, superaqueceu e o metano inflamou e espalhou com uma explosão”. O instituto Animal Welfare, explica que o metano é costuma ser produzido em fazendas leiteiros e mais de meio milhão de bichos morreram em incêndios em celeiros no ano passado. Desde que o levantamento começou a ser realizado, em 2013, foram registradas 6,5 milhões de vacas mortas pela vaca. O metano, segundo principal gás do efeito estufa, é liberado por arroto dos ruminantes, cerca de 87% das emissões, e em pu, correspondendo a 13% do total liberados.