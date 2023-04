Confira quais os 15 acordos que o Brasil assinou com a China durante a viagem de Lula

Líderes se reuniram nesta sexta-feira, 14, em Pequim e firmaram tratados de cooperação em diferentes áreas, incluindo comunicações, exportação e exploração espacial

Ricardo Stuckert/PR Lula se reuniu com Xi Jinping nesta sexta-feira na capital chinesa



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China Xi Jinping assinaram 15 acordos envolvendo os governos dois dois países. As assinaturas aconteceram durante encontro entre os líderes realizado em Pequim, capital chinesa, nesta sexta-feira, 14. Foram firmados acordos em diferentes áreas, incluindo agricultura, comércio, cultura, exploração espacial, etc. Dentre os acordos, estão protocolos para exportação de carne, para operação do satélite CBERS-6, para cooperação espacial até 2032, para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação móvel 5G e para o compartilhamento de notícias entre a Xinhua e a EBC. Mais cedo, o petista e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que participa da comitiva presidencial na China, se reuniram com o presidente da Assembleia Popular Nacional chinesa, Zhao Leji. Em discurso durante encontro com Leji, Lula afirmou que a China é o “parceiro preferencial” do Brasil para negócios e relações exteriores. “É importante dizer que a China tem sido uma parceira preferencial do Brasil nas suas relações comerciais. É com a China que a gente mantém o mais importante fluxo de comércio exterior. É com a China que nós temos a nossa maior balança comercial. […] Queremos elevar o patamar da parceria estratégica entre nossos países, ampliar fluxos de comércio e equilibrar a geopolítica mundial”, disse Lula.

Confira a lista completa de acordos assinados: