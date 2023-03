Cerca de 200 mil pessoas na Tailândia vão parar no hospital em uma única semana por causa da poluição

Ministério da saúde pública disse que 50 distritos de Bangcoc registraram níveis inseguros das partículas PM2,5 mais perigosas; mais de 1,3 milhão de pessoas adoeceram no país desde o começo do ano

Ao menos 200 mil pessoas pararam no hospital da Tailândia nesta semana por causa da poluição, informaram as autoridades locais. Há dias, a capital do país, um dos destinos turísticos mais populares do mundo, está coberta há dias por uma desagradável mistura amarelo-acinzentada de fumaça de veículos, emissões industriais e fumaça de queimadas agrícolas. O ministério da saúde pública disse que 50 distritos de Bangcoc registraram na quarta-feira níveis inseguros das partículas PM2,5 mais perigosas – tão pequenas que podem entrar na corrente sanguínea – enquanto na quinta-feira permaneceram bem acima das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Desde o começo do ano, mais de 1,3 milhão de pessoas adoeceram no país desde o começo do ano, de acordo com o Ministério da Saúde Pública. Em decorrência do alto grau de poluição, o médico do ministério, Kriangkrai Namthaisong, pediu na quarta-feira, 8, que crianças e mulheres grávidas fiquem em casa, e notificou que qualquer pessoa que saia nas ruas precisa utilizar máscara antipoluição. No final de janeiro e início de fevereiro, houve outro pico de poluição, na ocasião, as autoridades da cidade instaram as pessoas a trabalhar em casa. O porta-voz do governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt – eleito no ano passado com promessas de melhorar o meio ambiente da cidade – disse que não hesitaria em emitir outra ordem semelhante se a situação piorasse.

*Com informações da AFP