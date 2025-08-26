Cerca de 25 milhões vivem ilegalmente nos EUA

Revisão dos vistos pode ter dois efeitos principais: a deportação de pessoas que já estão nos EUA e cometeram alguma infração

Divulgação Acnu Segundo estimativas, existem 12,8 milhões de pessoas com os 'green cards', aqueles vistos de residência lá nos Estados Unidos, e 3,6 milhões de vistos temporários



Após o anúncio do governo Trump de que mais de 55 milhões de vistos de estrangeiros serão revisados, novas estimativas apontam que cerca de um quarto da população que vive nos Estados Unidos não é cidadã americana. A revisão dos vistos pode ter dois efeitos principais: a deportação de pessoas que já estão nos EUA e cometeram alguma infração, e a revogação de vistos de estrangeiros que não estão em conformidade com as regras americanas, mas que ainda não estão no país. Segundo estimativas, existem 12,8 milhões de pessoas com os ‘green cards’, aqueles vistos de residência lá nos Estados Unidos, e 3,6 milhões de vistos temporários.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Isso se aplica para estudantes, se aplica para diplomatas, professores, pessoas que trabalham nos Estados Unidos, mas que não têm o visto de permanência, o visto definitivo. Ou seja, juntos aqui, nós estamos falando de aproximadamente 16 a 17 milhões de pessoas. Imigrantes Ilegais e o Custo da Revisão. Além dos vistos legais, há um grande debate sobre o número de imigrantes ilegais no país, com estimativas que variam entre 12 e 14 milhões de pessoas.

A revisão em massa anunciada por Trump representa um desafio tanto em termos financeiros quanto de capital humano para o governo americano. É um trabalho muito difícil, é uma conta muito difícil de ser feita, justamente porque essas pessoas estão lá de forma ilegal, então elas acabam fugindo um pouco dessa contabilidade.