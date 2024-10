Cerca de 375 mil libaneses fogem para a Síria em meio a bombardeios israelenses

Travessia de Masnna, a principal passagem de fronteira, tem sido o ponto de saída para milhares de pessoas que continuam a fugir a pé, em meio à escalada dos ataques aéreos israelenses

EFE/EPA/BILAL AL HAMMOUD Povo sírio, que fugiu do conflito no Líbano, chega à aldeia de Qah, zona rural de Idlib, noroeste da Síria



Autoridades do Líbano relataram que aproximadamente 375 mil indivíduos deixaram o país em busca de abrigo na Síria, em um período inferior a duas semanas. Essa movimentação em massa é resultado dos intensos bombardeios realizados por Israel. Desde o dia 23 de setembro, um total de 374.621 pessoas, incluindo libaneses e sírios residentes no Líbano, atravessaram a fronteira em direção à Síria. A travessia de Masnna, a principal passagem de fronteira, tem sido o ponto de saída para milhares de pessoas que continuam a fugir a pé, em meio à escalada dos ataques aéreos israelenses. A situação humanitária na região se agrava à medida que mais pessoas buscam segurança em território sírio. Neste sábado, 5 de outubro, uma fonte de mídia síria alinhada ao governo informou sobre um ataque de drone israelense que atingiu um veículo na cidade de Hama. O ataque resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. Até o momento, o exército israelense não se manifestou sobre o incidente. A crise no Líbano, exacerbada pelos conflitos, tem gerado um fluxo contínuo de refugiados, refletindo a gravidade da situação.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA