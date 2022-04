Bombardeio russo em Kharkiv deixa ao menos nove mortos e 25 feridos

Ataques da Rússia ao leste da Ucrânia permite o reagrupamento das tropas de Putin, que buscam lançar uma grande operação sobre Donbass

EFE/EPA/SERGEY KOZLOV Bombeiros apagam fogo em prédio em Kharkiv atingido por bombardeio russo



As tropas russas voltaram a intensificar os bombardeios no leste da Ucrânia. Nesta segunda-feira, 18, um ataque em Kharkiv deixou ao menos nove mortos e 25 feridos. Segundo as agências de notícias ucranianas, esta não foi a única região atingida pela Rússia, Derhachiv e Zolochiv também foram alvos no 53º dia de guerra. Três pessoas morreram em decorrência destes dois bombardeios. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e sofre com as ofensivas desde o dia 24 de fevereiro. Os ataques ao leste do país são uma estratégia de Vladimir Putin para reagrupar sua tropa e lançar uma grande operação sobre as regiões pró-russas do Donbass.

Pela manhã, um outro bombardeio já tinha sido registrado em Liviv, onde cerca de 11 pessoas morreram, sendo uma criança, e oito ficaram feridas. De acordo com o governador Maksym Kozitsky, os ataques atingiram infraestruturas militares e um depósito de pneus, o que provocou incêndios. A cidade é um dos pólos mais importantes do país e foi escolhida por muitas das pessoas e embaixadas para se tornar nova habitação após a guerra contra a Rússia ter início. Muitos refugiados, antes de saírem do país, também passam pela cidade, usando-a como base.

*Com informações da EFE