Cerca de um milhão de pessoas estão sem energia em Houston por causa do Furacão Beryl 

Cerca de um milhão de pessoas continuam sem energia após a passagem do furacão Beryl que chegou aos Estados Unidos na segunda-feira (8) e deixou pelo menos oito mortos, sete deles no Texas, onde atingiu a costa. Sua próspera indústria petrolífera não foi afetada, mas bairros e estradas foram inundados, árvores arrancadas pela raiz e postes e linhas de transmissão sofreram danos. Antes de perder força, Beryl deixou mais de dois milhões de pessoas sem energia. Quase metade deles ainda não teve o serviço restaurado, de acordo com o site poweroutage. A falta de energia vem em um momento em que a Houston enfrenta uma onda de calor e os moradores vem sem a possibilidade de ligar o ventilador. Os Estados Unidos têm duas grandes redes elétricas: uma para o leste e outra para o oeste. Cada rede está conectada a diferentes fontes de energia e, se um estado enfrenta problemas, outro da mesma rede pode oferecer suporte. Mas o Texas é o único estado com uma rede elétrica autônoma.

Em fevereiro de 2021, uma onda de frio incomum fez o sistema elétrico deste estado entrar em colapso, devido à alta demanda por aquecimento. O serviço de gás natural também foi afetado. Dezenas morreram de frio. Em Houston, a rede de transmissão e distribuição é gerida pela empresa CenterPoint. Funcionários e cidadãos questionaram a demora em restabelecer o serviço, considerando que foi um furacão de categoria 1, a menor na escala. “Sinto que subestimaram o impacto da tempestade (…) Parece que não estavam tão preparados como deveriam ter estado”, disse na quinta-feira o vice-governador do Texas, Dan Patrick, que anunciou uma investigação. “Entendo o quanto é frustrante ficar sem eletricidade, especialmente com este calor (…) Mas estou orgulhoso do progresso que alcançamos”, disse ao jornal Houston Chronicle o diretor-executivo da empresa, Jason Wells, explicando que o serviço já foi restaurado para metade dos afetados.

