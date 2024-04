Em maio premiê do Japão visitará Brasil, França e Paraguai

A motivação da viagem é debater questões como economia, social e o conflito no Oriente Médio

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Visita acontece no próximo mês



Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, visitará Brasil, França e Paraguai entre os dias 1º e 6 de maio para debater assuntos sobre economia e questões sociais, bem como a atual situação internacional, informou o governo do país asiático nesta sexta-feira (26). O porta-voz do governo, Yoshimada Hayashi, afirmou que a visita é motivada pelo 60º aniversário da entrada do Japão na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Já no país francês, é esperado que Kishida e o presidente da França, Emmanuel Macron, discutam assuntos como a escalada do conflito no Oriente Médio e a necessidade de apoio contínuo à Ucrânia. Na América Latina por sua vez, ele também vai abordar a situação internacional e buscará estreitar os laços com Brasil e Paraguai, segundo o porta-voz. “O Brasil é um parceiro global que compartilha os valores e as estratégias do Japão. Como é presidente do G20, queremos compartilhar nossa experiência em presidir a reunião, tendo em vista a cúpula no Rio de Janeiro”, disse Hayashi, referindo-se ao encontro que acontecerá em novembro no Rio de Janeiro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da EFE