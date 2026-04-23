Cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas, anuncia Trump

SAUL LOEB / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma cerimônia de entrega da Medalha de Honra no Salão Leste da Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (23) que o cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por três semanas, apesar de combates esporádicos no terreno. “O cessar-fogo entre Israel e Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS”, afirmou Trump em uma publicação nas redes sociais enquanto se reunia com enviados de Israel e do Líbano. Ele também disse que há “grandes possibilidades” de se alcançar um acordo de paz ainda este ano entre Israel e Líbano.

O anúncio acontece no mesmo dia em que Israel e Líbano se reuniram nos Estados Unidos, na Casa Branca, para segunda rodada de negociações para discutir a possibilidade de prorrogar a trégua entre Israel e o grupo Hezbollah, além de planos para futuras negociações entre os dois vizinhos, que têm um longo histórico de relações hostis. Israel e Líbano voltaram a conversar no dia 14 de abril depois de mais de três décadas.

Israel diz que seus objetivos nas conversas com o Líbano incluem garantir o desmantelamento do Hezbollah e criar condições para um acordo de paz. Israel será representado por seu embaixador em Washington, Yechiel Leiter. Rubio foi o anfitrião da primeira reunião entre Leiter e Moawad em 14 de abril — contato de mais alto nível entre o Líbano e Israel em décadas.

As hostilidades entre o Hezbollah e Israel reacenderam-se em 2 de março, quando o grupo abriu fogo em apoio ao Irã na guerra regional em curso. O cessar-fogo no Líbano surgiu paralelamente aos esforços de Washington para resolver seu conflito com Teerã, embora o Irã tenha solicitado que o Líbano fosse incluído em qualquer trégua mais ampla.

Cerca de 2.500 pessoas foram mortas no Líbano desde que Israel entrou na ofensiva após o ataque do Hezbollah em 2 de março, de acordo com as autoridades libanesas.