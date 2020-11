Chancelaria da Alemanha é invadida por carro com frase antiglobalização

Esse mesmo veículo já teria sido utilizado para ato semelhante em 2014; motorista foi detido no local e levado à delegacia para prestar esclarecimentos

EFE/EPA/JEAN-MARC WIESNER Lateral do automóvel foi pintada com frase "parem a política de globalização"



Nesta quarta-feira, 25, um automóvel invadiu a zona de segurança da Chancelaria da Alemanha, em Berlim, e se chocou contra o portão que dá acesso ao edifício, onde trabalha a primeira-ministra Angela Merkel. O incidente aconteceu por volta das 10h do horário local e o carro utilizado possuía mensagens escritas nas portas, incluindo “malditos assassinos de crianças” e “parem a política de globalização”. O motorista foi detido e levado à delegacia para ser interrogado. Segundo a imprensa alemã, o veículo é o mesmo que invadiu a Chancelaria em 2014. Na ocasião, ele estava pintado com as frases “acabem com a mudança climática assassina” e “Nicole, eu te amo”.

*Com informações da EFE