Chanceler da Colômbia renuncia por ‘divergências’ com o presidente Gustavo Petro

Em nota, a ministra das Relações Exteriores afirmou que discorda das ‘decisões tomadas nos últimos dias’ e que, apesar do ‘carinho e respeito’, não pode mais continuar no cargo

Foto de TINGSHU WANG / POOL / AFP A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, durante Fórum China-CELAC



A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, renunciou nesta quinta-feira (3) devido a “divergências” com o presidente Gustavo Petro, em meio a uma crise ministerial que já viu mais de 50 ministros substituídos em menos de três anos de governo. Em nota, a ministra afirmou que não concorda com “decisões” que foram tomadas “nos últimos dias”, sem fornecer detalhes. A mídia local acredita que se trata de desentendimentos sobre um contrato para a emissão de passaportes. “Não se trata de divergências menores ou de uma questão de quem está certo. Este é um caminho que, com todo o carinho e respeito que tenho por ele, não posso mais seguir”, disse Sarabia.

*Com informações da AFP