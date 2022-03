Chanceler da Rússia afirma que ‘guerra mundial’ é alternativa para enfrentar sanções

Sergei Lavrov ressaltou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é experiente e sabe que este é o único caminho: ‘Seria uma guerra nuclear devastadora’

SHAMIL ZHUMATOV / POOL / AFP - 17/02/2022 Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, afirma que guerra mundial é alternativa a sanções econômicas



O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, concedeu uma entrevista nesta quarta-feira, 02, e afirmou que há apenas uma alternativa para a Rússia enfrentar as sanções econômicas impostas: Uma terceira guerra mundial. Embora tenha classificado o provável embate como um conflito “nuclear devastador”, o chanceler afirmou que “não há alternativa às sanções, senão a guerra mundial”. O russo ressaltou que seu país “tem muitos amigos e não pode ser isolado”, mas admitiu que o Kremlin não esperava que as sanções mundiais afetassem atletas, artistas, intelectuais e instituições da Rússia. Segundo o governista, há a expectativa de que as negociações com a Ucrânia avancem durante o segundo encontro a ser realizado na próxima quinta-feira, 03, mas acusou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de atrasar as tratagivas “sob ordens norte-americanas.”