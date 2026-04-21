Chanceler do Paquistão pede urgência por renovação de cessar-fogo entre EUA e Irã

O presidente Donald Trump já havia sinalizado nesta terça-feira que não deseja prorrogar o prazo que se encerra na quarta-feira (22)

Reprodução/ X Mohammad Ishaq Dar, ministro das Relações Exteriores do Paquistão



O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, pediu nesta terça-feira (21) que Estados Unidos e Irã se engajem de forma urgente para estender o cessar-fogo, cujo prazo se encerra na quarta-feira (22). A declaração foi dada durante reunião com Natalie A. Baker, encarregada de negócios do governo dos EUA.

Em nota publicada no X, o Ministério das Relações Exteriores paquistanês informou que, durante a conversa com Baker, Dar “destacou a ênfase consistente do Paquistão no diálogo e na diplomacia como os únicos meios viáveis para enfrentar desafios e alcançar uma paz e estabilidade regional duradouras”.

Baker, por sua vez, teria expressado o apreço dos EUA pelo “papel construtivo” exercido pelo Paquistão nas últimas semanas de conflito, nas quais o país tem atuado como um mediador diplomático entre EUA, Israel e Irã.

Apesar das expectativas de que representantes de Washington e Teerã se encontrem nesta terça em Islamabad para uma nova rodada de conversas, nenhum dos países confirmou publicamente o encontro, e a televisão estatal do Irã negou que qualquer autoridade já estivesse na capital paquistanesa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em entrevista à CNBC que o país vai alcançar “um ótimo negócio” com o Irã ao longo das supostas negociações desta semana e descartou prorrogar o cessar-fogo que está vigente desde o último dia 7.