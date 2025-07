Chanceler russo se encontra com Kim Jong-un na Coreia do Norte celebra aliança militar: ‘Irmandade invencível de luta’

RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/AFP O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov (C), cumprimenta o líder norte-coreano, Kim Jong-un (E), em Wonsan



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu neste sábado (12) com o ditador norte-coreano Kim Jong-un na cidade costeira de Wonsan, na Coreia do Norte. Durante o encontro, Lavrov classificou a parceria entre os dois países como “uma irmandade invencível de luta” e reafirmou a aliança estratégica firmada em meio à guerra da Ucrânia. A visita marca mais uma etapa do aprofundamento da cooperação entre Moscou e Pyongyang, que inclui o envio de tropas e armamentos norte-coreanos em apoio à Rússia.

Segundo estimativas do Grupo Multilateral de Monitoramento de Sanções (MSMT), Pyongyang já teria enviado mais de 14 mil soldados à Rússia, além de milhões de munições, mísseis e veículos de guerra. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, Lavrov transmitiu uma mensagem do presidente Vladimir Putin, expressando o desejo de manter contatos mais frequentes com a liderança norte-coreana. O chanceler russo também agradeceu a Kim pela “solidariedade concreta” na guerra e reconheceu o envio de militares norte-coreanos à frente de combate, especialmente na região de Kursk, no oeste russo.

A reunião acontece menos de um mês após os dois países assinarem um pacto de defesa mútua. O acordo foi firmado durante a visita de Putin à Coreia do Norte, em junho de 2024, e prevê assistência militar imediata caso um dos lados seja atacado. O envio de tropas e o fornecimento de armamentos pela Coreia do Norte contrariam resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Segundo o relatório do MSMT — grupo formado por Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e outros sete países-membros da ONU —, a Rússia forneceu em troca tecnologias militares sensíveis, como sistemas de defesa antiaérea, equipamentos de guerra eletrônica e assistência ao programa de mísseis balísticos norte-coreano. Além disso, a Rússia estaria treinando soldados norte-coreanos, fornecendo produtos petrolíferos acima dos limites estabelecidos pela ONU e ajudando Pyongyang a burlar sanções econômicas por meio de operações bancárias ilegais.

O encontro entre Lavrov e Kim ocorreu em um iate atracado na cidade de Wonsan, que combina instalações militares e um recém-inaugurado resort à beira-mar. Lavrov chegou ao país na sexta-feira (11), após participar de uma reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) na Malásia. A visita reforça a aliança entre dois países cada vez mais isolados no cenário internacional e comprometidos em desafiar abertamente sanções e normas internacionais impostas pela ONU.

