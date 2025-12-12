Charles III anuncia redução no tratamento contra o câncer em 2026: ‘Bênção pessoal’

Palácio de Buckingham nunca especificou o tipo de câncer que o monarca enfrenta, alimentando especulações

TOBY MELVILLE / POOL / AFP Charles III foi diagnosticado com câncer em fevereiro de 2024



O rei Charles III anunciou nesta sexta-feira (12) que o seu tratamento contra o câncer será “reduzido” em 2026, em uma mensagem difundida em um programa da televisão pública Channel 4. “Hoje posso anunciar a vocês a boa notícia de que, graças a um diagnóstico precoce para uma intervenção eficaz e ao cumprimento das prescrições médicas, meu programa de tratamento contra o câncer poderá ser aliviado no novo ano”, declarou o monarca de 77 anos, classificando esta notícia de “bênção pessoal”.

Charles III foi diagnosticado com câncer em fevereiro de 2024, mas sua natureza não foi comunicada publicamente. Mesmo doente, o monarca, que completou 77 anos em novembro, não deixou de cumprir seus compromissos oficiais. Neste ano, cumpriu um número recorde de compromissos em 2025 desde sua ascensão ao trono em setembro de 2022, segundo o jornal Daily Express.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palácio de Buckingham nunca especificou o tipo de câncer que o monarca enfrenta, alimentando especulações. Embora “não se possa esperar que esteja 100%” e tenha “mudado” hábitos, agora “tira um cochilo à tarde”, o monarca “cumpre com seus compromissos e continua fazendo tudo o que se espera de um rei”, disse Robert Jobson, especialista na monarquia e autor de um novo livro intitulado “The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal, and Survival” (O legado dos Windsor: uma dinastia real de segredos, escândalos e sobrevivência, em tradução livre).

*Com informações da AFP