Rei Charles III é diagnosticado com câncer

Oli SCARFF / AFP Palácio de Buckingham não divulgou o tipo de câncer que o Rei Charles III tem



O Palácio de Buckingham divulgou nesta segunda-feira, 5, que o Rei Charles III, 75 anos, foi diagnosticado com câncer. “Durante recente procedimento hospitalar do Rei, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer”, diz o comunicado emitido pelo Palácio. No final de janeiro, Charles III, que assumiu o trono em setembro de 2022 após a morte de sua mãe, rainha Elizabeth, operou de uma hipertrofia “benigna” da próstata na London Clinic. A nota diz que o monarca iniciou nesta segunda um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas públicas. “Ao longo deste período, sua majestade continuará a realizar os negócios do Estado e a documentação oficial como de costume”, continua a nota.

“O Rei está grato à sua equipe médica por sua rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar”, fala o Palácio, que garante que o monarca está totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. “Sua majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar o público a compreender todos aqueles que são afectados pelo cancro em todo o mundo”, finaliza.

Segundo a BBC, em casos como esse em que o chefe de Estado fica impossibilitado de exercer funções oficial, ‘conselheiros de estado’ podem ser nomeados para substituir o monarca, o que inclui, atualmente: a Rainha Camilla, o Príncipe William, a Princesa Anne e o Príncipe Edward. William recentemente tinha se retirado dos compromissos públicos enquanto ajudava sua esposa Catherine, a princesa de Gales, que foi submetida a uma ‘cirurgia abdominal’. Contudo, foi anunciado nesta segunda que ele retornará as funções públicas no final desta semana.