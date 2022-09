Charles III e príncipe William fazem aparição surpresa e agradecem à multidão sob gritos de ‘Deus salve o rei’

Milhares de pessoas enfrentam horas em uma fila de vários quilômetros para a despedida final de Elizabeth II

Aaron Chown/AFP O rei Carlos III da Grã-Bretanha conversa com o público que espera na fila para prestar homenagem à rainha Elizabeth II



Com uma aparição inesperada, o rei Charles III e o príncipe herdeiro William agradeceram neste sábado, 17, às pessoas que enfrentam horas em uma fila de vários quilômetros para a despedida final de Elizabeth II, antes do “funeral do século” na segunda-feira, 19. “God save the king” (Deus salve o rei) e “God bless the prince of Wales” (Deus abençoe o príncipe de Gales) gritaram os súditos no centro de Londres, enquanto apertavam as mãos e conversavam por alguns minutos com as novas faces de uma monarquia que perdeu sua rainha longeva. “Muito obrigado”, respondeu William às pessoas que aguardam por horas antes de prestar homenagem diante do caixão da rainha em Westminster Hall. O edifício quase milenar, com teto de vigas de madeira, o mais antigo do complexo do Parlamento britânico, recebeu o caixão da monarca na quarta-feira e deve ser visitado por 750 mil pessoas. “Foi muito emocionante. Era como a avó da nação. Vamos sentir muita falta”, disse Shaun Mayo, um técnico de computação de 27 anos que enfrentou uma fila de 14 horas. Na sexta-feira, o ex-jogador de futebol David Beckham também aguardou sua oportunidade para homenagear o que chamou de “incrível legado” da única rainha conhecida pela maioria dos britânicos até sua morte, em 8 de setembro, aos 96 anos, após sete décadas de reinado.

*Com informações da AFP