David Beckham passa mais de 12 horas na fila para se despedir da rainha Elizabeth II; assista

O ex-capitão da seleção da Inglaterra e ídolo do Manchester United foi uma dos ingleses que dedicaram seu tempo para homenagear a monarca

LOUISA GOULIAMAKI / AFP Ex-capitão da seleção inglesa, David Beckham compareceu ao velório da rainha Elizabeth II



A morte de Elizabeth II causou uma enorme mobilização popular no Reino Unido. Desde a última quarta-feira à noite, 14, milhares de pessoas passaram pela capela onde a rainha está sendo velada. Ex-capitão da seleção da Inglaterra e ídolo do Manchester United, David Beckham foi uma dos ingleses que dedicaram seu tempo para homenageá-la. Nesta sexta-feira, 16, o ex-jogador foi flagrado ao longo das margens do rio Tâmisa para ver o caixão da monarca, que é velado no Palácio de Westminster, onde fica o Parlamento britânico. Em conversa com a imprensa local, Beckham contou que chegou na madrugada de hoje, mas que está na fila há mais de 12 horas. “Achei que chegar às duas da manhã seria um pouco mais calmo, mas estava errado”, disse o ex-astro, em conversa com a emissora “ITV News”. Usando um terno preto e um boné, o jogador que também passou por Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy dividiu sanduíches, sorvete de limão e donuts com outras pessoas na fila, que também tiraram fotos. Sobre a morte de Elizabeth II, Beckham disse estar chateado. “Este dia sempre seria um dia difícil. Nossos pensamentos estão com a família. É muito especial ouvir todas as histórias das pessoas aqui. O momento mais especial para mim foi receber minha OBE [Ordem do Império Britânico, recebida em 2003]. Levei meus avós comigo, que eram grandes monarquistas”, disse à “Sky News” o ex-jogador, que considerou ter “tido muita sorte de poder ter alguns momentos como este” com a monarca mais antiga da história do Reino Unido. “Um dia triste, mas um dia para ser lembrado”, finalizou.