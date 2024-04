Charles III retomará parcialmente sua agenda pública durante o tratamento contra câncer

Anúncio ocorre após um período difícil para a família real britânica, depois que o monarca e sua nora, Kate Middleton, revelaram sofrer da doença

Daniel LEAL / AFP Porta-voz do Palácio de Buckingham disse que é "muito cedo" para saber qual será a duração exata de seu tratamento



O rei Charles III vai retomar parcialmente sua agenda pública a partir da próxima semana, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (26). Seu primeiro compromisso com a rainha Camila será uma visita nesta terça-feira (30) a um centro de tratamento de câncer. Ao anunciar o retorno, um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que é “muito cedo” para saber qual será a duração exata de seu tratamento. Mas disse que seus médicos estão “muito animados pelo progresso conseguido até agora e seguem positivos sobre a recuperação contínua do rei”. “O ritmo da agenda do rei aumentará aos poucos, à medida que continue sua recuperação, em estreita colaboração com sua equipe médica”, acrescentou o porta-voz. A confirmação de sua volta ocorre após um período difícil para a família real britânica, depois que o monarca, de 75 anos, e sua nora, Kate Middleton, princesa de Gales, de 42, revelaram sofrer de câncer.

Catherine, a esposa do herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe William, anunciou que estava realizando sessões de quimioterapia preventiva há pouco mais de um mês, em um vídeo publicado nas redes sociais. O rei e a rainha Camila receberão o casal real japonês, o imperador Naruhito e a imperatriz Masako, no Palácio de Buckingham no final de junho, anunciou o Palácio, confirmando a informação da imprensa japonesa no mês passado. Embora tenha sido fotografado e filmado realizando algumas tarefas oficiais em particular, a única aparição pública de Charles ocorreu no mês passado, quando ele cumprimentou os simpatizantes em uma caminhada improvisada após cerimônia de Páscoa na igreja em Windsor.

*Com informações da AFP