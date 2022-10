Chefe da diplomacia da UE promete ‘aniquilar’ exército russo caso armas nucleares sejam utilizadas

Resposta ocorre após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizer que poderia usar todos os recursos à sua disposição para defender seu território e terras anexadas, em uma referência às armas atômicas

Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia (UE), realizou um pronunciamento nesta quinta-feira, 13, e respondeu às falas de Vladimir Putin, presidente da Rússia, de que poderia utilizar todas os recursos ao seu alcance para proteger seu território e áreas anexadas. Segundo o europeu, “qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia vai gerar uma resposta; não será uma resposta nuclear, mas será tão forte do ponto de vista militar que o exército russo ficará aniquilado”. Em seguida, o político ressaltou que, assim como foi dito pelo líder do Kremlin, a União Europeia também garante que “não está blefando”. O posicionamento ocorre após a anexação de quatro territórios ucranianos pelo governo russo – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. Jens Soltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), argumentou que um cenário de uso de armas nucleares resultaria em uma “resposta forte” e “quase certamente provocaria uma resposta física de muitos aliados e possivelmente da própria Otan”.

*Contém informações da AFP